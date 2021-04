Come racconta Calciomercato.com, Paulo Dybala resta in rotta con la Juve. Eppure non vuole smettere di credere in un futuro in bianconero, nonostante il club lo stia spingendo fuori in ogni modo. Ma se pure Dybala dovesse accettare di lasciare Torino lo farebbe solo per una squadra in cui essere considerato il numero uno. Motivo che sta vedendo il Psg scivolare nella sua lista di gradimento: il rinnovo di Neymar è cosa fatta.