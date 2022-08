Ansia, spavento. Questo è quello che i tifosi dellahanno sentito quando hanno visto Angeluscire dal campo – durante la partita contro il Sassuolo -, toccandosi l’adduttore. Nell’immediato post partita, Massimilianoha provato a minimizzare: “Ha sempre la faccia un po' così. Il problema all'adduttore l'aveva anche una settimana fa, poi si stava divertendo, ma sono cose che capitano.”.Ad avvallare la tesi che non sia niente di particolarmente serio c’è un’immagine del finale di partita. Tutta la squadra corre verso la curva, per festeggiare e ringraziare. Tra questi c’è anche il Fideo.Prima di conoscere la reale entità dell’infortunio, però, ci sarà. La zona dell’adduttore rimane particolarmente delicata, ma la speranza è che Di Maria si sia fermato in tempo.