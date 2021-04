"Ci sono anche i no, però: già respinte al mittente tutte le richieste per De Ligt per esempio". Ecco, il mercato della Juventus non sarà tutto improntato sulle cessioni, seppur necessarie. Si ripartirà dunque certamente da Matthijs de Ligt. De Ligt che si è mostrato anche un vero leader, dentro e fuori dal campo. Soprattutto, davanti alle telecamere. Come nell'intervista rilasciata poco prima del derby con il Toro, poi pareggiato. "​"Parliamo tanto in questo periodo, hanno visto tutti che siamo in un momento difficile, ma siamo una squadra con personalità, c'è bisogno di giocare bene con tutti e questo è importante. Guardiamo partita dopo partita e lo facciamo per vincere", furono le parole dell'olandese.