Come racconta Calciomercato.com, il nome giusto per la Juventus può essere anche David Neres, in attesa che si chiarisca la situazione relativa ad Angel Di Maria. Acquistato a gennaio per 12 milioni di euro dall'Ajax, David Neres rimane un profilo molto ambito in ambito internazionale e, come evidenza il quotidiano portoghese A Bola, sia il Benfica che la Juventus hanno chiesto le prime informazioni del caso al suo agente.