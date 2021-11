"Non è il ginocchio, è l'adduttore. Sta bene ma verrà valutato domani". Come interpretare queste parole di Massimiliano? Così: nulla di gravissimo, ma comunque ci vorrà tempo prima di rivedere Danilo in campo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, per il difensore si tema infatti uno stiramento.Dunque, un paio di settimane, forse più, la concreta possibilità però di rivederlo prima della sosta di Natale, ultimo break che anticipa la full immersion tra Coppa Italia e campionato nel nuovo anno. Quali partite può saltare? Di sicuro non sarà a Londra contro il Chelsea, quasi certa anche l'assenza con l'Atalanta.E dall'entità dell'infortunio, poi. Solo gli esami di oggi, più approfonditi, potranno dare una stima dei tempi di recupero.