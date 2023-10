Danilo sarà ancora assente per Juve-Verona; il difensore brasiliano non ha recuperato dalla lesione muscolare accusata in nazionale. Il giocatore comunque fa passi in avanti e sta meglio, motivo per cui, Allegri potrebbe ritrovarlo per la gara successiva, ovvero quella contro la Fiorentina. Continua quindi l'emergenza nel reparto arretrato nonostante fino ad ora la Juve sia riuscita a superare ottimamente le assenze.