Dunque, ricapitoliamo. Alex Sandro e Fabio Miretti hanno ripreso ad allenarsi, Arek Milik anche. Filipsta bene, ma potrebbe aver bisogno di rifiatare un po'. Angel, invece, molto probabilmente sarà solo in panchina, essendo il suo ritorno alla Continassa in programma per venerdì, giornata di vigilia. E Federico? In vista del match di sabato sera tra, l'esterno bianconero sta proseguendo ilin campo secondo il suo, dopo il consulto in Austria dal professor Fink che ha dissipato ogni dubbio di ulteriori problemi fisici dopo i fastidi accusati nelle ultime settimane.Stando a Sky Sport, è quindi probabile che il classe 1997 possa essere convocato per la sfida all'Allianz Stadium, ma. All'orizzonte, del resto, c'è anche la semifinale di andata di Coppa Italia contro l', match da non sbagliare per i bianconeri di Massimilianoche per martedì conta di avere la squadra al completo (escludendo i lungodegenti tra cui in primis Paul). Insomma, sabato potrebbe ancora prevalere lasul fronte Chiesa, che ad ogni modo non sembra destare particolare preoccupazione. Meglio non rischiare, per il rush finale di stagione Federico è fondamentale.