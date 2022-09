Poco alla volta, si avvicina il momento del ritorno in campo di Federico. Come riferito da Sky Sport, l'esterno dellaha ripreso finalmente a correre, seppur seguendo un programma di lavoro personalizzato, dopo aver visto ridursi il gonfiore al ginocchio. Per il rientro effettivo sul terreno di gioco bisognerà aspettare molto probabilmente gennaio, ma la speranza in casa bianconera è quella di riaggregarlo alla squadra per gli allenamenti, magari anche solo in parte, già nelle prossime settimane.