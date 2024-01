Le speranze di vedere Federico Chiesa contro l'Empoli si riducono giorno dopo giorno. L'attaccante della Juve anche ieri non si è allenato con il gruppo. Se succederà lo stesso anche oggi, allora Chiesa sarebbe quasi sicuramente out per la prossima sfida dei bianconeri. Come riferisce Tuttosport, nessuno alla Continassa vuole rischiare, soprattutto considerando che poi settimana prossima ci sarà lo scontro diretto contro l'Inter a San Siro.