Come racconta Gazzetta, resta in dubbio Federico, che si è allenato solo parzialmente con il gruppo. L'esterno dovrebbe però recuperare per la sfida di giovedì con il Nantes: Allegri lo aveva tenuto a riposo per la sfida di La Spezia dopo averlo utilizzato dal primo minuto con Fiorentina e Nantes. Ancora un po' di precauzione, poi si affaccerà nuovamente in zona europea, dove Chiesa è chiamato ancora a fare la differenza.