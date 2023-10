Federico Chiesa, dopo aver dato forfait nel derby contro il Torino, farà di tutto per non saltare l’appuntamento con il Milan domenica 22 ottobre. Il classe 1997 è tornato dalla Nazionale visto che non sarebbe potuto essere disponibile per i due impegni. Allegri gli parlerà, cercherà di capire e spera in un suo recupero, riferisce Tuttosport.