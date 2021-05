Stando a quanto racconta il Corriere dello Sport, non c'è solo la spina Ronaldo. Anzi. C'è anche Chiellini in bilico: il capitano è in scadenza e non ha ancora rinnovato. Resta in attesa, prima degli Europei ci sarà l'appuntamento decisivo con la società. Occhio anche a Bonucci: con Allegri ha chiarito, ma con Max dovrà ovviamente programmare il futuro. Leonardo è stato chiaro: "Mister Allegri ci darà una grossa mano per esperienza e gestione del gruppo, personalmente non vedo l'ora di ricominciare". Si sente parte fondamentale di questo gruppo, intoccabile pure davanti a una rivoluzione.