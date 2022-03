Rientra Dybala? Sì, e stesso discorso valido per Chiellini: pure il capitano punta a tornare tra i convocati nel momento clou della stagione europea. Tutto lascia pensare che sia proprio come ha detto Allegri: "La Champions è come il miele, arrivano tutti", la battuta di Massimiliano Allegri di pochi giorni fa, che lasciava intendere possibili recuperi. Certo è che sarebbe fondamentale per il tecnico avere nuovamente a disposizione il capitano.