La Juventus e Cavani si sono sfiorati, almeno nei discorsi tra club ed entourage. L’attaccante uruguaiano ex Paris Saint-Germain è tra le idee di mercato di Paratici, ma la richiesta avanzate settimane fa dal suo procuratore, quando c’era Sarri in panchina, sono apparse eccessive: ben 8 milioni di euro all’anno, quasi quanto quella avanzata al Benfica che ha fatto naufragare la trattativa al fotofinish. Se poi Cavani deciderà di abbassare le sue pretese e la Juve non avesse ancora trovato l’erede di Higuain, se ne potrà riparlare, anche se il suo trascorso a Napoli può giocare a sfavore dei bianconeri.