Squillano sirene tutte inglesi per Hakan Calhanoglu. Come racconta infatti il Daily Mirror, il numero 10 del Milan - che resta in scadenza di contratto - interessa a Chelsea e Manchester United, le quali, però, non hanno ancora avanzato un'offerta al turco. Sulle tracce di Calhanoglu c'è anche la Juventus, come raccontato nei giorni scorsi. Si parla di un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione, cifra alla quale i rossoneri per il momento non possono arrivare. A Torino sono sicuri che l'offerta messa sul piatto possa convincere il giocatore e il suo entourage, ma l'ago della bilancia potrebbe essere rappresentato dalla qualificazione in Champions.