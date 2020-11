Secondo quanto riportato da Sky Sport, Pirlo può iniziare a sorridere: la Juve è pronta a recuperare tutti e tre i centrali al momento fuori per infortunio. Dalla Continassa, infatti, emergono ultime positive su Leonardo Bonucci, dato per titolare contro la Dynamo al fianco di Matthijs de Ligt. Danilo può dunque riposare per la prima volta in stagione, e in panchina ritroverà anche Giorgio Chiellini: il capitano ha bruciato le tappe e può essere convocato per la sfida di Champions di mercoledì. Dal derby, magari, i primi minuti nelle gambe: per quel match la Juve avrà recuperato anche Demiral.