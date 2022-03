Dopo Paulo Dybala ecco tutti gli altri. Sono quattro i giocatori in scadenza, per cui la Juve ha già pensato un ridimensionamento, o solo una spalmatura, dell'ingaggio. Se Juan Cuadrado, Mattia Perin e Mattia De Sciglio sono tutti vicini a varie sfumature di “sì” alle proposte da prendere o lasciare che hanno ricevuto o riceveranno, il nodo resta quello di Federico Bernardeschi. Idee chiare in casa Juve: proseguono contatti ordinari a distanza ma non c'è ancora nessun incontro in particolare in programma con Federico Pastorello.



PROPOSTA - Il giocatore sta ancora dando priorità alla Juve, il mercato può aspettare, in attesa di valutare la definitiva proposta del club. Se dovesse restare per Max Allegri sarebbe sempre un jolly prezioso ma con un ruolo di alternativa o poco più, si legge su calciomercato.com. E anche l'ingaggio andrà rimodulato di conseguenza, da tempo è chiara che la proposta della Juve non andrà oltre uno stipendio compreso tra i 2,5 e i 3 milioni bonus inclusi. Oggi è più lontano.