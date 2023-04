Come racconta Calciomercato.com, il rischio chetorni è alto. Il brasiliano ha uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti (6,55 lordi grazie al Decreto Crescita) e al 30 giugno peserà a bilancio, tolto l'ammortamento di circa 15,7 milioni di euro di quest'anno, per circa 31,4 milioni di euro (è arrivato dal Barcellona nel settembre 2020 per 78 milioni, nell'operazione che ha visto Miralem Pjanic prendere la via della Catalogna). A queste cifre è invendibile, un peso per la Juve, che potrebbe essere costretta ad aprire a un nuovo prestito. La rescissione invece sembra essere una pista non percorribile: il contratto del brasiliano vincitore della Copa America 2019 è in scadenza nel 2025.