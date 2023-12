Nelle recenti ore, si è aperta la possibilità di una strada diretta verso il centrocampista del Manchester City,, con il giocatore che ha già acconsentito a un possibile trasferimento alla Juventus. Per il direttore sportivo Giuntoli, sembra non essere un ostacolo raggiungere un accordo con il club inglese, considerando che Guardiola non considera Phillips un elemento essenziale e ha autorizzato il prestito del giocatore. Tuttavia, il tecnico Allegri mostra perplessità nei confronti di Phillips, non considerandolo un elemento adatto per la sua squadra bianconera. Questa divergenza di opinioni ha impedito l'avvio delle trattative, nonostante gli agenti dell'ex giocatore del Leeds abbiano contattato la Juventus. Allegri, nel frattempo, esprime la sua preferenza per Hojbjerg e spera che la sua scelta venga accolta positivamente.