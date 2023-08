In questi ultimi giorni di mercato, l'attenzione è rivolta alla possibilità di trovare soluzioni anche per Iling e Kean. Solo in caso di successo in queste operazioni, la Juventus potrebbe finalizzare i trasferimenti di Holm allo Spezia e di Morata all'Atletico Madrid. Per quanto riguarda, è importante tenere presente la clausola rescissoria di 21 milioni di euro, che può essere attivata in qualsiasi momento. Nel frattempo, Frabotta ha trovato una nuova dimora in Serie B con il Bari. Lo riporta Tuttosport.