Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento non ci sarebbero grosse novità sul fronte Khedira. Il centrocampista tedesco continua ad allenarsi alla Continassa, in attesa di capire cosa accadrà nel prossimo futuro. Sami, infatti, vorrebbe giocare in Premier League ma nessuna proposta ad oggi sembra essersi concretizzata. Nemmeno quelle in arrivo dalla Germania, dove Khedira pure tornerebbe volentieri. Si era parlato di Stoccarda, la prima città in cui ha vinto e convinto, da cui è partita una grande storia. E adesso? La Juve aspetta novità. Se liberasse l'ingaggio, a Torino sarebbero ben contenti di puntare su altri...