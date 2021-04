Due sorrisi per Andrea Pirlo, almeno in termini di formazione. Intanto, due rientri: uno dietro, quello di Danilo, in pole per il posto a destra con Alex Sandro a sinistra; al centro della difesa Bonucci e de Ligt sono in vantaggio, insegue invece Chiellini che è sfavorito. A centrocampo il secondo rientro, quello di Chiesa: è leggermente favorito per giocare a sinistra (su Ramsey e McKennie), con Cuadrado a destra. In mediana Arthur, Bentancur e Rabiot si giocano due maglie, coi primi in vantaggio. In attacco con Cristiano Ronaldo può tornare titolare Morata: è leggermente avanti nel ballottaggio con Dybala.