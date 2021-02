1









Sabato, ore 18, la Juventus riaffronterà il Napoli di Gattuso, che si deve riscattare dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, che sfiderà in finale proprio i bianconeri. Andrea Pirlo deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione. In difesa sicuramente non ci sarà Bonucci, non al top della forma. Capitan Chiellini sicuro di una maglia da titolare dopo essere partita dalla panchina contro i nerazzurri, ad affiancarlo, come riporta Sky Sport, ci sarà uno tra De Ligt e Demiral, con l’olandese attualmente in pole sul turco.