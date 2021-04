1









McKennie e Arthur molto probabilmente non ci saranno contro il Torino, in attesa della sanzione da parte del club per la cena fuori legge a casa del texano. Dunque, chi scenderà in campo a centrocampo contro la squadra di Nicola? Come riporta Tuttosport, sicuramente ci sarà Adrien Rabiot, protagonista nella sosta nazionali con la Francia, dove ha accumulato oltre 200’ di gioco. Affianco a lui Rodrigo Bentancur, che in questi giorni ha smaltito le scorie post-Covid. L’uruguaiano ha aumentato i giri del motore allenamento dopo allenamento, come Aaron Ramsey, rimasto alla Continassa per superare i guai fisici, anche se il suo impiego dal primo minuto resta in dubbio.