Rialzare la testa dopo il passo falso contro l’Atalanta, per continuare la marcia verso un piazzamento in Champions League. La Juventus ha le idee chiare su come affrontare la gara contro il Parma, in programma questa sera. Pirlo non potrà contare su Chiesa e Demiral, out per infortunio, mentre ha ritrovato Bernardeschi guarito dal Covid. Stando a quanto riporta Sportmediaset, sarà Paulo Dybala il partner d’attacco di Cristiano Ronaldo, mentre a centrocampo spazio a Ramsey e Arthur, in ballottaggio con Bentancur.