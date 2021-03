Alla Juventus non resta che credere nella clamorosa rimonta scudetto e nella finale di Coppa Italia, in programma il 19 maggio contro l’Atalanta. C’è ancora largo margine prima di concentrarsi su questo big match, nel frattempo spazio esclusivamente al campionato, a partire dalla sfida contro il Benevento. Stando a quanto riporta Sky Sport, contro la squadra di Inzaghi Pirlo darà spazio in attacco alla coppia Cristiano Ronaldo-Morata. Kulusevski, invece, è in ballottaggio con McKennie per una maglia da titolare sulla fascia destra.