Ancora periodo di sosta legato alle nazionali, ma il prossimo fine settimana ritorna la Serie A. Ladi Massimiliano Allegri è attesa da una sfida di tutto rispetto, tra le mura amiche dello Stadium si affronta ladell'ex allenatore bianconero Maurizio Sarri. Sabato 16 settembre alle ore 15 in un fortino a tinte bianconere sold out per l'occasione. Ci sono alcuni giocatori però non al meglio verso la gara. Da Federico, rientrato in anticipo dalla Nazionale a Federico, passando per Paul. In gallery le ultime sulle loro condizioni.