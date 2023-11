Allo Juventus Training Center è iniziata la settimana che condurrà a Juve-Inter, in programma all'Allianz Stadium domenica 26 novembre alle ore 20:45. Oggi l'allenamento, raccontato così sul sito ufficiale bianconero: "La squadra, in attesa del rientro dei Nazionali, si è ritrovato alla Continassa nel pomeriggio. Esercitazioni sulla gestione del possesso palla, sviluppo delle azioni offensive e infine partitella, questo il menu della seduta odierna. Domani il gruppo accoglierà alcuni ritorni per continuare la preparazione del Derby d'Italia: appuntamento al pomeriggio".