Allenamento aperto ai media e ai tifosi oggi, alla Continassa. La Juve ha iniziato a preparare il Derby della Mole agli ordini di Massimiliano Allegri.



Ecco, partiamo dalla fine della giornata. Sono arrivate le notizie che interessano ai tifosi. Intanto Vlahovic: si è allenato lontano dal gruppo, sta facendo lavoro differenziato con un programma misto, personalizzato e in gruppo. Non c'era Filip Kostic: fastidio alla caviglia, dovrebbe tornare in gruppo e allenarsi domani mattina. Allenamento di un'ora e mezza circa, dopo gli esercizi di riscaldamento si sono viste tre partitelle a campo sempre più ridotto. Con qualche novità..



