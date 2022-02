di Nicola Balice, inviato a Vila-Real

Ci sono alcuni punti fermi nella formazione della Juve in vista della sfida sul campo del Villarreal. E sono tutti punti dettati dall’emergenza. In difesa tocca a Danilo affiancare Matthijs de Ligt, per esempio. Riducendo i margini di scelta in difesa sulle fasce, con Mattia De Sciglio a destra e Alex Sandro favorito su Luca Pellegrini a sinistra. In attacco via libera al tridente Cuadrado-Vlahovic-Morata. E a centrocampo invece molto se non tutto ruota attorno alle condizioni della caviglia sinistra di Adrien Rabiot, se il francese dovesse essere al meglio allora giocherà lui altrimenti si iscriverà ai ballottaggi che già riguardano Arthur e Manuel Locatelli, Weston McKennie e Denis Zakaria. Ma in attesa della rifinitura di martedì è una mediana composta da Zakaria-Arthur-McKennie a sembrare in vantaggio.



Scopri tutto nel video di Nicola Balice, inviato a Vila-Real. E guarda in gallery la probabile formazione della Juve.