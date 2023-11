Laha svolto il primo allenamento settimanale verso la sfida contro l'Inter. La buona notizia riguarda Alex Sandro che è tornato a lavorare con il resto del gruppo. Mezzo sorriso anche per Weston McKennie e Fabio Miretti, che hanno svolto lavoro in parte con la squadra e in parte solitaria, mentre Manuel Locatelli e Danilo hanno svolto l'intera seduta a parte.