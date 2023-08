In vista della prossima sfida dellacontroal Castellani, c'è un clima di ottimismo che circonda la squadra e il suo allenatore Massimiliano. Le ultime novità sul fronte delle condizioni dei giocatori portano buone notizie per i bianconeri, specialmente per quanto riguarda la situazione del portiere polacco Wojciech. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le quotazioni per il ritorno ditra i pali sono in netto aumento. Nonostante il portiere polacco abbia svolto un lavoro specifico a parte oggi, le notizie positive indicano che da domani. L'obiettivo principale è averlo a disposizione per la partita di domenica contro l'Empoli.La presenza di Szczesny rappresenterebbe un vantaggio significativo per la Juventus, data la sua esperienza e le sue abilità nel ruolo di portiere. La sua possibile partecipazione alla sfida di domenica aumenterebbe la fiducia del team e potrebbe influenzare positivamente l'atteggiamento e la prestazione in campo. Inoltre, altre buone notizie riguardano due giocatori chiave. Moiseè stato confermato come disponibile, offrendo all'allenatore Allegri un'opzione aggiuntiva nell'attacco. La sua presenza potrebbe apportare una variazione di dinamica e tattiche, offrendo una maggiore flessibilità nelle scelte di formazione. Anche Filipè un nome che circola con insistenza. In assenza di ulteriori movimenti sul fronte del mercato, il giocatore potrebbe essere convocato per la partita.