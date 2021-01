Quattro assenze certe, e cioè. Poi? Tutto il resto del gruppo è a disposizione. Le ultime dallaconfortano Andrea Pirlo: con il Sassuolo, il gruppo dovrà fare a meno di elementi importanti, ma non ci saranno ulteriori defezioni. Un sospiro di sollievo che si accompagna a quello - enorme - già tirato poco prima di Milan-Juve. Lo spettro covid resiste, ma con il tempo la paura si sta diradando. Come nebbia da mattino presto.Ecco allora che il tecnico potrà finalmente tornare a 'scegliere', che è già un passo in avanti. Non sugli esterni, dove saranno verosimilmente confermati Danilo a destra e Frabotta a sinistra; né in attacco, dove(oggi lavoro individuale per lui) esono pronti a un'altra gara dal primo minuto. Lo farà, ecco, nei reparti centrali: a partire dalla difesa, dove Giorgiopuò tornare in campo da titolare con Leonardo Bonucci al suo fianco. In mezzo?pronto a replicare,potrebbero riposare.sorride: è a disposizione, così come McKennie. Ancora qualche ora, poi gli ultimi dubbi svaniranno. Come quella nebbia.