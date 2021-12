Recupero importante per Massimilianoin vista della trasferta della: è ormai ufficiale il rientro in gruppo di Weston, che sarà dunque a completa disposizione della squadra per la sfida di sabato sera allo Stadio Dall'Ara, esattamente come Dejanreduce dall'intervento per risolvere una sinusite acuta. Certamente out, invece, Paulo, che oggi ha svolto lavoro differenziato dopo l'infortunio patito durante la gara della scorsa settimana contro il Venezia. In dubbio Manuel, colpito da una lieve gastroenterite, mentre restano ancora ai box Danilo, Chiesa e Ramsey.