Una situazione tutta da monitorare, quella degli infortunati. E l'ansia cresce, perché Allegri proprio non voleva trovarsi a fronteggiare un'emergenza a poche ore dalla Champions League, soprattutto in difesa. I bianconeri dovranno fare a meno certamente di Chiellini (e Chiesa), ma va verso il forfait anche Bonucci, il cui recupero avrebbe del clamoroso. Il centrale ha avuto un risentimento al polpaccio alla vigilia della partita con il Torino. Allegri potrebbe riproporre Danilo difensore centrale (era assente per squalifica nel derby), con De Ligt al suo fianco più De Sciglio e Cuadrado sulle fasce.



Tutto da capire, però: gli esami di oggi sono determinanti per valutare ogni singola situazione e capire se è il caso di rischiare Bonucci. Allegri in conferenza è stato chiaro: "Non vale più la pena, magari giocano mezz'ora e poi sono fuori un altro mese". Leggi le situazioni degli infortunati nella gallery dedicata.