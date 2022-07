Da Juventus.comMancano sempre meno giorni alla partenza della Juve per la tournée estiva negli Stati Uniti.E in attesa del volo, previsto per giovedì, i bianconeri continuano ad allenarsi al JTC agli ordini di Mister Allegri.Ieri si è chiusa una settimana di lavoro molto intensa e si è chiusa con un allenamento congiunto con il Pinerolo.Questo pomeriggio, però, squadra nuovamente in campo per continuare la preparazione: giornata, quella di oggi, focalizzata sul lavoro fisico. Domani doppio appuntamento.