Siamo entrati ufficialmente nella settimana che porterà alla finale di Coppa Italia. È questo, infatti, il prossimo obiettivo dei bianconeri che mercoledì sera, a Reggio Emilia, scenderanno in campo per cercare di conquistare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana, vinta sempre in terra emiliana. Era il 20 gennaio 2021 e la Juve superava il Napoli con le reti di Cristiano Ronaldo e Morata.



Tra due giorni il palcoscenico sarà lo stesso, ma cambieranno il trofeo e l’avversario. Questa volta la squadra di Mister Andrea Pirlo affronterà l’Atalanta.



Dopo l’allenamento domenicale di ieri, questa mattina al Training Center il lavoro sul campo si è focalizzato ancora su esercitazioni tecniche ed esercizi sulla gestione possesso palla, con partitella finale.



Domani, martedì 18 maggio, sarà già vigilia e la squadra, dopo una nuova sessione mattutina, partirà per Reggio Emilia dove alle ore 18.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione della partita. Appuntamento, quest’ultimo, che si potrà seguire live, come sempre, su Juventus TV.