Federicoc'è, sta bene, si candida a una maglia da titolare: poi deciderà. E' questo, quanto emerge dall'allenamento di oggi, aperto ai tifosi (su invito) e alla stampa accreditata. Dopo aver pagato le due prestazioni consecutive con Nantes e Fiorentina, e aver messo minutaggio (importante) con il Toro, potrebbero spalancarsi le porte della titolarità per l'esterno, a caccia di una continuità finora raggiunta solo in parte.Come, anchesembra recuperato: il giovane centrocampista arriva da una forte distorsione e sta riprendendo confidenza con il gruppo e con gli allenamenti di un certo calibro. Oggi ha lavorato in gruppo durante le esercitazioni tattiche, svolgendo ancora a parte la fase atletica.