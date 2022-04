3









Il futuro di Giorgio Chiellini è tutto da definire. Nonostante il contratto valido ancora per un anno con la Juventus, il capitano bianconero ragiona sul futuro, che può portarlo lontano da Torino e... punta l’Mls. La Major League Soccer americana è in cima alle priorità per una sfida che lo attirava già un anno fa, quando Giorgio parlò con la Juve e strinse la mano ad Andrea Agnelli per un biennale in bianconero, inevitabilmente legato al Mondiale in Qatar. La Juve aveva ancora bisogno del suo comandante difensivo, Chiellini aveva ancora energie da dare alla squadra della sua vita, scrive la Gazzetta. Il livello non è sceso, anche se le partite, l'anno scorso come quest'anno sono poco superiori alle 20. USA - Chiellini non ha mai nascosto di essere attirato da quell’esperienza, con due sogni: Miami e Los Angeles, città in cui giocano Gonzalo Higuain e Douglas Costa. Anche se dovrà fare attenzione alle regole della MLS su ingaggi e salary cap. La Juve non ha ancora deciso i suoi piani per la difesa del 2022-23 e deciso quale strada percorrere, in ogni caso la decisione arriverà a breve e un confronto tra Agnelli e Chiellini è atteso. Non ci sarà braccio di ferro. Decideranno insieme se continuare insieme oppure separarsi e ritrovarsi presto con un ruolo da dirigente. Prima sicuramente l'Inter da battere (per l'ultima volta?), poi l’abbraccio allo Stadium e il finale a Firenze, dove giocò a prima stagione di A, ricorda la Gazzetta.