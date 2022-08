Stando a quanto racconta Gazzetta, per Fagioli - si lavora per il rinnovo - si rivedranno la prossima settimana per gli ultimi dettagli. Decisiva è stata la volontà del centrocampista, che sa di essere stimato da Allegri ed è convinto di potersi ritagliare un suo spazio. Persi sono già fatte avanti Salernitana, Monza e Cremonese (che aveva tentato pure Fagioli). Per ora non si muove, negli ultimi giorni di mercato si vedrà.