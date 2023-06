Giovanni Manna, dopo la fiducia e la conferma di Scanavino che lo ha messo al centro del mercato della Juve, si sta muovendo per risolvere tre situazioni in particolare. La prima è il rinnovo di Adrien Rabiot, che ancora non ha preso la sua decisione definitiva. Poi cercherà di trovare un accordo per salutare Alex Sandro e infine dovrà discutere anche l'eventuale permanenza di Cuadrado, in scadenza di contratto. Lo riporta il Corriere di Torino.