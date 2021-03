di CC

Una vittoria sporca, un po' sofferta (almeno nel primo tempo), ma con tante occasioni sciupate malamente. Gli azzurri vincono la terza partita di fila, 1-0 sul campo della Lituania, che si salva su tutti fuorché sul sinistro dal limite dell'area di Sensi a inizio ripresa. Una buonissima notizia per Mancini - non perde un colpo - ma qualche indicazione è arrivata pure per la Juventus. E specialmente sui singoli.



Da Chiesa a Bernardeschi, dagli obiettivi di mercato Locatelli e Donnarumma, tutto quello che si è visto in Lituania in ottica Juve.



Continuate nella nostra gallery in basso: analizzeremo caso per caso.