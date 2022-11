Come racconta La Gazzetta dello Sport,dall’inizio,in panchina,in dubbio ma verso la convocazione. «Dusan non sta ancora bene, ha un’infiammazione pubica, devo vedere perché se non può giocare è inutile portarlo». La difesa sarà di nuovo a tre, con Alex Sandro a sinistra, Bremer centrale e Danilo a destra, in mediana Locatelli dovrebbe agire da play, con Fagioli e Rabiot ai lati e Kostic e Cuadrado sulle fasce. In attacco Milik con Miretti a supporto e Chiesa pronto a subentrare.