Alla fine, sì, ha avuto ragione Massimiliano. Che ha fatto parlare come sempre il campo, senza andare oltre, voglioso di capire cosa ci fosse in più in questa squadra.Ha dovuto scavare. Ha fatto errori. Li ha corretti. E ora, per quanto possibile, si gode una velocità di crociera che - senza penalizzazione - lo porterebbe esattamente nel porto immaginato: tra le prime quattro. Senza avere la possibilità di giocarsi lo scudetto con il Napoli, però con la consapevolezza che fare di più sarebbe stato certamente qualcosa di speciale. E non di ordinario.