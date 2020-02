Mino Raiola si è fatto sentire: "Con Nedved e con la Juve parliamo di tante cose: di Pogba e di altri giocatori come è giusto che sia con un grande club. Bisogna rappresentare, informare, vedere, mettere giù delle ipotesi, sognare... Per Paul oltre che la Juventus ci sono anche altre squadre, ma adesso lui è con il Manchester United. Quello che posso dire è che come per Ibra anche per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l’Europeo. Nel calciomercato non c’è nulla di impossibile: lo hanno già dimostrato la Juve, il Psg, il Real Madrid. La realizzazione di cose impossibili fa parte del calciomercato". Porte aperte all'affare, che però ha diverse concorrenti. Se Pogba ha la Juve come prima scelta, infatti, sul francese ci sono altri tre club: Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Ad oggi la scelta si restringe tra bianconeri e blancos, perché tedeschi e francesi non sono andati oltre qualche sondaggio. Occhio a Madrid e a Zidane, quindi...