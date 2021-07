Mercoledì prossimo alla Continassa inizierà il raduno bianconero in vista della prossima stagione, che vedrà nuovi volti, vecchie conoscenze e percorso da riprendere. Non sarà un'estate semplice nella programmazione, ma almeno sarà vissuta praticamente tutta nei confini italiani, salvo qualche viaggio europeo. Il tempo giusto per lavorare, con calma, e riprendersi in vista di un'annata in cui la Juve dovrà andare nuovamente a caccia dello scudetto. I Nazionali, ovviamente, torneranno in maniera scaglionata, con un margine indicativo di tre settimane dall'ultima gara giocata in stagione.Il 14 luglio, come detto, il via ufficiale, con Allegri che avrà a disposizione circa 16 giocatori tra Prima Squadra, rientri dai prestiti e Under 23 più presenti con i "grandi". Da lì gradualmente li avrà tutti entro inizio agosto, a cavallo dell'amichevole con il, prevista per il 31 luglio. Nella settimana successiva ci sarà anche una amichevole al Camp Nou contro il(Trofeo Gamper).