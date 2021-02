Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Paulo Dybala non ci sarà occasione di ritrovarlo in campo con il Verona. L'obiettivo, infatti, è quello di riaverlo a totale disposizione per le sfide con la Lazio e con il Porto. Pertanto, è difficile vederlo subito con gli scaligeri. Tra tutti gli infortunati, inoltre, non dovrebbe recuperare nessuno: torna Rabiot, ma lo fa dalla giornata di squalifica. Resta il rebus sul terzino destro, che Pirlo risolverà soltanto in settimana. Per una volta, infatti, avrà modo di preparare una partita e di recuperare energie: la Juve sfrutterà al massimo questo mini break concesso dalla stagione.