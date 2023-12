Ladi Massimilianosi trova in una posizione... insolita. In classifica è di fatto dietro solamente all'Inter. Ecco, perché insolita? Perché la squadra sembra sfuggire a ogni logica e algoritmo, rappresentando un caso unico nel panorama calcistico. Le statistiche, tranne per i punti in classifica e i tiri subiti, sembrano non dare ragione alla Juve, ma c'è di più di quanto possa apparire.Come racconta Repubblica, in particolare, le due recenti trasferte contro Fiorentina e Monza hanno fornito indizi interessanti sullo stile di gioco della Juventus. Nonostante abbiano rinunciato quasi sistematicamente al possesso palla, con percentuali a favore degli avversari, i bianconeri hanno dimostrato una solidità difensiva impressionante. Nei confronti con Fiorentina e Monza,Ciò che rende unica la Juventus è la sua capacità di lasciarsi attaccare senza subire danni.La Juve pratica una difesa di posizione che coinvolge centrocampisti ed esterni, rimanendo compatta e negando al nemico la possibilità di giocare verticalmente. La squadra raramente concede situazioni di uno contro uno e preferisce aspettare e intasare, specialmente nella zona della trequarti.Nonostante le statistiche che potrebbero far sembrare la Juventus una squadra di mezza classifica, ci sono elementi chiave che la distinguono. La squadra segna di più su calcio piazzato e imposta il suo ritmo basso e monocorde alla partita, anestetizzando l'avversario. Il match contro l'Inter è stato un esempio, dove Inzaghi ha sfidato la Juve con la stessa strategia difensiva, uscendone indenne. Scrive Repubblica: "Le statistiche sono quelle di una mediocre squadra di mezza classifica: la Juve è sesta per gol segnati,".