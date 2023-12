Ledelineano un rendimento che colloca lanella media di una squadra di. Attualmente, la squadra si trova al sesto posto per i gol segnati, al tredicesimo per il possesso palla (46,5%), alla nona posizione per i tiri in porta e all'undicesima per i corner battuti. Tuttavia, risulta diciassettesima per il numero di parate effettuate.Particolarmente interessanti sono due ulteriori dati: la Juventus si piazza al quinto posto per la distanza media percorsa durante la partita e alla quindicesima posizione per il numero di scatti compiuti. Questi dati evidenziano la capacità della squadra di imporre un ritmo di gioco deliberatamente più contenuto e costante, che sembra avere l'effetto di anestetizzare l'avversario.