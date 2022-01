Sulla rottura tra la Juventus e Dybala soffia il vento dell'Inter. Per Tuttosport, rottura che scatenerebbe la corsa a Dybala, con l’Inter in prima fila davanti a Barcellona e Tottenham (e a molte altre che si aggiungerebbero). Ieri Marotta ha risposto così: "Non ero io l’amico che cercava in tribuna, ero a casa... Quando un giocatore come Dybala si avvicina allo svincolo è normale che venga accostato ai grandi club come il nostro. Ma noi abbiamo quattro attaccanti molto forti e direi che siamo a posto. Poi la nostra struttura è molto attenta alle evoluzioni del mercato. Un tentativo va fatto con tutti, ma in questo momento siamo soddisfatti".